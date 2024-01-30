***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.01.2024 17:09
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 (beşyüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesi ve geçici madde 1'in çıkartılması için 30.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243655
BIST
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18:058.474
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En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
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|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
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|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
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|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
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|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
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|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
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|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
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|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
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|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
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|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
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|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
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|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
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|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
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|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
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|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,3522
|30,3547
|% 0,03
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|Euro
|32,9164
|32,9289
|% 0,09
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|Sterlin
|38,3083
|38,5005
|% -0,37
|
|Frank
|35,0015
|35,2124
|% -0,24
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|Riyal
|8,0704
|8,1109
|% 0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,04
|23,06
|% 0,66
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|Platin
|922,00
|923,53
|% 0,66
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|Paladyum
|977,95
|983,43
|% 0,66
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|Brent Pet.
|82,04
|82,04
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.032,53
|2.032,85
|% 0,66
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