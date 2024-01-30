***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 (beşyüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesi ve geçici madde 1'in çıkartılması için 30.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243655BIST