***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
21.09.2023 15:26
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı basın yayın organlarında K.T.Z. GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. ile ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak şirketimiz taraf olmayıp, 3. şahıs olarak hukuken şirketimizi ilgilendiren veya olumsuz etkileyebilecek bir durum söz konusu değildir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196661
BIST
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15:307.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 128,56
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:3027,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1271
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:3028,9021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1367
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:301.672,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.672,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.160.276
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|ICUGS
|9,20
|5.436.957
|% -5,93
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|TUKAS
|9,62
|661.822.476
|% -4,85
|
|THYAO
|227,50
|6.373.050.951
|% 1,88
|
|AKBNK
|30,10
|5.308.338.459
|% 1,69
|
|YKBNK
|16,77
|5.294.949.466
|% 1,57
|
|ISCTR
|22,62
|4.731.455.835
|% 0,53
|
|TUPRS
|144,60
|4.170.579.507
|% 2,34
|
|YKBNK
|16,77
|5.294.949.466
|% 1,57
|
|ADESE
|2,25
|482.656.808
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,62
|4.731.455.835
|% 0,53
|
|EKGYO
|7,88
|1.390.576.196
|% 1,03
|
|AKBNK
|30,10
|5.308.338.459
|% 1,69
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1178
|27,1219
|% 0,47
|
|Euro
|28,8464
|28,9021
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,1432
|33,3095
|% -0,17
|
|Frank
|29,8171
|29,9967
|% -0,26
|
|Riyal
|7,2096
|7,2457
|% 0,56
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-14,29
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.444
|-49,00
|
|Tam
|11.049
|11.130
|-20,00
|
|Yarım
|5.542
|5.588
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.794
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,17
|93,17
|-0,36
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45KUTPO
Yüzde 4.84 oranında artışla 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 332 adet işlem
-
15:43ASUZU
Yüzde 6.12 oranında artışla 251.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 814 adet işlem
-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de