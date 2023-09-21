***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı basın yayın organlarında K.T.Z. GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. ile ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak şirketimiz taraf olmayıp, 3. şahıs olarak hukuken şirketimizi ilgilendiren veya olumsuz etkileyebilecek bir durum söz konusu değildir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196661BIST