***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin
16.11.2023 13:53
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No' lu Pay Tebliği' nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 2023 yılı 3. çeyrek finansal tablolarına göre hazırladığı halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218424
BIST
'
16:007.799
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 132,75
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.805
16:0028,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0069
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
16:0031,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
16:001.811,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.811,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ATATP
|78,25
|263.376.161
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.511.919
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|73.118.155
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,55
|287.803.853
|% -9,76
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,75
|916.408.103
|% -9,37
|
|THYAO
|241,60
|6.591.061.618
|% 2,55
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|TUPRS
|155,10
|3.228.464.324
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,80
|3.129.476.517
|% 1,73
|
|MIATK
|728,00
|2.566.476.324
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,58
|1.353.904.011
|% 1,20
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,09
|608.979.124
|% 1,19
|
|YKBNK
|16,86
|1.481.552.032
|% 2,24
|
|ISCTR
|20,66
|1.706.910.560
|% 2,68
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6645
|28,6720
|% -0,02
|
|Euro
|31,1460
|31,1701
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,4203
|35,5980
|% -0,16
|
|Frank
|32,0925
|32,2859
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6226
|7,6608
|% -0,01
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,62
|% 0,66
|
|Platin
|901,91
|903,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,83
|1.036,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,51
|1.964,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:00
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16:14ONCSM
Yüzde 6.06 oranında artışla 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 245 adet işlem
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16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 54 artarak (% 2.02 ) 8, 245
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16:13XU100
Endeks 7, 796 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 940.00 milyon TL de
-
16:13BSOKE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 038, 423 adet işlem
-
16:12KUYAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 132 adet işlem