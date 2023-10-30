***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) tarafından yapılan derecelendirme neticesinde Şirketimizin AA- (tr) / (Stabil Görünüm), ise J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) olarak tespit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating NotuKısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu(AA-) = Çok Yüksek Kredi Kalitesi / Çok düşük temerrüt riski beklentisini ifade eder. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çok güçlü bir kapasitenin varlığına işaret eder. Bu kapasite, öngörülebilir olaylara karşı önemli ölçüde dirence sahiptir. (J1+) = Yatırım yapılabilir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211560BIST