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***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

30.10.2023 17:37
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) tarafından yapılan derecelendirme neticesinde Şirketimizin AA- (tr) / (Stabil Görünüm), ise  J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) olarak tespit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu
(AA-) =  Çok Yüksek Kredi Kalitesi / Çok düşük temerrüt riski beklentisini ifade eder. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çok güçlü bir kapasitenin varlığına işaret eder. Bu kapasite, öngörülebilir olaylara karşı önemli ölçüde dirence sahiptir. (J1+) =  Yatırım yapılabilir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211560


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Tam 11.948 12.067 19,00  
Yarım 5.992 6.059 10,00  
Çeyrek 2.987 3.029 5,00  
Gümüş.Ons 23,36 23,38 0,25  
Gümüş Gr. 21,21 21,24 0,28  
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