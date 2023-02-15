***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 17:05
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih ve 2023/006 sayılı toplantısında,
"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan
(1) Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının ayrı ayrı kabul edilmesine,
(2) Kabul edilen Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
(3) Şirketimizin 03.03.2022 tarih ve 2022/01 sayılı ve 06.12.2022 tarih ve 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında kabul edilen ve SPK'nın 29.12.2022 tarih ve 77/1904 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizde yer alan Kâr Dağıtım Politikasının da Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
(4) Kabul edilen Bilgilendirme Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113572
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0996
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1078
18:051.111,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,53
|Açılış
|: 1.111,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8495
|% 0,08
|
|Euro
|20,1327
|20,1362
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,5573
|22,6704
|% -1,34
|
|Frank
|20,2950
|20,4173
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0088
|5,0339
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-22,82
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-11,98
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.548
|7.618
|-100,00
|
|Yarım
|3.687
|3.728
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA