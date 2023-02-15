***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih ve 2023/006 sayılı toplantısında,"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan(1) Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının ayrı ayrı kabul edilmesine,(2) Kabul edilen Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,(3) Şirketimizin 03.03.2022 tarih ve 2022/01 sayılı ve 06.12.2022 tarih ve 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında kabul edilen ve SPK'nın 29.12.2022 tarih ve 77/1904 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizde yer alan Kâr Dağıtım Politikasının da Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,(4) Kabul edilen Bilgilendirme Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113572BIST