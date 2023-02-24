***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizde yaşanan gelişmeler karşısında piyasada son dönemde ortaya çıkan dalgalanmalara karşı ŞİRKET'in paylarında oluşabilecek likidite sorunun yatırımcıları olumsuz yönde etkilememesi amacıyla Tapdi Özel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Likidite Sağlayıcısı ve Likidite Sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirecek münhasır yatırım kuruluşu olarak "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." tayin edilmesine, likidite sağlayıcılığı hizmeti için gerekli olan nakit fon tutarının şirketimizce karşılanmasına,Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Borsa İstanbul Pay piyasasında likidite işlemlerine Borsa İstanbul A.Ş.'nin iznini takiben başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamu oyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116689BIST