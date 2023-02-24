***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 14:45
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizde yaşanan gelişmeler karşısında piyasada son dönemde ortaya çıkan dalgalanmalara karşı ŞİRKET'in paylarında oluşabilecek likidite sorunun yatırımcıları olumsuz yönde etkilememesi amacıyla Tapdi Özel Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Likidite Sağlayıcısı ve Likidite Sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirecek münhasır yatırım kuruluşu olarak "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." tayin edilmesine, likidite sağlayıcılığı hizmeti için gerekli olan nakit fon tutarının şirketimizce karşılanmasına,
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Borsa İstanbul Pay piyasasında likidite işlemlerine Borsa İstanbul A.Ş.'nin iznini takiben başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamu oyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116689
BIST
17:315.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,21
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:3118,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
17:3119,9099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1142
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
17:311.099,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,88
|Açılış
|: 1.099,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:31
|EMKEL
|5,39
|42.023.292
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|31.904.089
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.636.650
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.210.111.717
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.825.013
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|DERHL
|5,31
|24.576.424
|% -6,84
|
|CANTE
|70,75
|290.620.649
|% -5,79
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,48
|6.049.968.640
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|TUPRS
|599,50
|3.272.371.878
|% 2,22
|
|OYAKC
|43,94
|3.104.787.225
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|ODAS
|7,58
|741.609.509
|% 2,71
|
|KOZAL
|26,08
|2.473.378.971
|% 0,31
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8805
|18,8847
|% 0,06
|
|Euro
|19,9027
|19,9099
|% -0,57
|
|Sterlin
|22,4596
|22,5722
|% -0,72
|
|Frank
|20,0313
|20,1519
|% -0,55
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,01
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.101
|1.101
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.502
|7.555
|-69,00
|
|Yarım
|3.665
|3.697
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|0,25
|