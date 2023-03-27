***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 28/02/2023 tarihinde yayınlanan 2022 yılına ilişkin faaliyet raporumuzun "Yatırımlarımız" başlıklı 8 nolu maddesinde "Esas faaliyetlerle ilgili olmamakla beraber şirketimizin büyüme stratejileri çerçevesinde rezerv olarak tutulmak üzere 28/12/2022 tarihinde İzmir ili, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 31J2B pafta, 624 Ada, 10 Parsel numaralı, 6.677,74 m2 yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı taşınmazın Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından %60 ‘ı şirketimize, %40 ‘ı da diğer ortak şirketle birlikte toplam 204.600.000 TL bedelle satın alındığından" bahsetmiştik.Söz konusu taşınmaz için Şirketimiz ile Müteahhit bir firma arasında %50 - %50 paylaşım oranlı kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.Projenin avan olarak 400 adet 1+1 daire ve 23 adet iş yerinden oluşan bir kompleksten oluşması planlanmıştır.Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Müteahhit firmadan payımıza isabet eden 99 milyon TL tutarındaki 5 adet vadeli çek peşinat olarak tahsil edilmiştir.Projenin ek süreler dahil 36 ay içinde tamamlanması hedeflenmiştir.Proje sonunda şirketimizin payına düşecek daire ve işyerleri karşılığında 500 milyon TL' lik bir kâr elde edeceği düşünülmektedir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128085BIST