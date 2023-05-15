***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 13:37
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Mehmet Bülent Nuri Bektur'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Tamer Kanoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151281
BIST
14:104.674
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:08
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.195.822
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.164.167
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.850.027
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.726.003
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.416.287
|% -9,97
|
|THYAO
|135,10
|4.542.082.104
|% 1,89
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|ASELS
|43,62
|1.643.982.807
|% 5,72
|
|SAHOL
|38,96
|1.615.603.721
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.374.772.666
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.430.688.293
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,15
|1.472.721.519
|% 7,52
|
|DOHOL
|8,00
|651.531.429
|% -9,60
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6607
|19,6682
|% 0,53
|
|Euro
|21,3895
|21,4357
|% 0,92
|
|Sterlin
|24,5124
|24,6353
|% 0,98
|
|Frank
|21,8459
|21,9775
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2264
|5,2527
|% 0,48
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,38
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|7,68
|
|Cumhuriyet
|9.306
|9.447
|-656,00
|
|Tam
|9.233
|9.509
|-520,76
|
|Yarım
|4.565
|4.660
|-204,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.330
|-95,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|0,08
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|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,25
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