***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Mehmet Bülent Nuri Bektur'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Tamer Kanoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151281BIST