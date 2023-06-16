***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından İzmir ili Balçova ilçesi İnciraltı mevkii 1316 ada 5 parselde kayıtlı Bahçelerarası Mahallesi Mithatpaşa Cad. N44 Balçova/İZMİR adresinde bulunan 19439510 zemin numarası ile kayıtlı ana taşınmaz üzerindeki AVM ve Otel/Rezidans binasından oluşan kompleks yapının tamamının mevcut operasyonel faaliyetleri geliştirmek ve büyütmek amacıyla satın alınması için Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159557BIST