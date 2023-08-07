***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2023 - 02.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri arasında beyan edilmiş olan ve şirketimizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yaz kış ortalama %80 ‘inden fazlasını karşılaması beklenen 2300 kW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali ("GES") projemizin GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından geçici kabulü yapılmış olup elektrik üretimine ve üretilen elektrik enerjisinin mahsuplaşmak üzere Ulusal hatta verilmesine başlanmıştır.Kamuouyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181488BIST