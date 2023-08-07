***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 15:38
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2023 - 02.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri arasında beyan edilmiş olan ve şirketimizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yaz kış ortalama %80 ‘inden fazlasını karşılaması beklenen 2300 kW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali ("GES") projemizin GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından geçici kabulü yapılmış olup elektrik üretimine ve üretilen elektrik enerjisinin mahsuplaşmak üzere Ulusal hatta verilmesine başlanmıştır.
Kamuouyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181488
BIST
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16:207.467
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 66,61
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
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7.399
En Yüksek
7.492
16:2027,0002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0862
|Açılış
|: 27,0250
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|Önceki Kapanış
|: 27,0200
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27,1606
En Düşük
26,9145
16:2029,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0886
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,7300
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29,9042
En Düşük
29,6113
16:201.684,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.684,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MIPAZ
|28,60
|25.518.065
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|30.299.016
|% 9,99
|
|AGHOL
|167,40
|259.655.194
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|Z30KP
|103,15
|1.400.097
|% -9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|96,85
|337.356.212
|% -8,98
|
|SASA
|58,85
|5.098.356.214
|% -7,90
|
|THYAO
|263,80
|11.878.745.639
|% 6,03
|
|KLSER
|53,35
|5.182.028.724
|% 9,64
|
|SASA
|58,85
|5.098.356.214
|% -7,90
|
|SISE
|53,55
|3.465.492.289
|% -2,37
|
|EKGYO
|8,99
|3.428.161.436
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.428.161.436
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,82
|3.173.347.247
|% 2,49
|
|ADESE
|1,89
|292.442.449
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,11
|1.988.363.046
|% 0,31
|
|FZLGY
|15,69
|1.794.751.676
|% 7,54
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9911
|27,0002
|% 0,32
|
|Euro
|29,7368
|29,7552
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,3862
|34,5586
|% 0,50
|
|Frank
|30,7586
|30,9439
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1745
|7,2104
|% 0,30
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|2,56
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|52,00
|
|Tam
|11.050
|11.132
|28,00
|
|Yarım
|5.529
|5.591
|13,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.796
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,71
|85,71
|-0,53
|
Seans Raporu
16:20
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16:35THYAO
Yüzde 6.07 oranında artışla 263.90 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 546, 356 adet işlem
-
16:33XU100
Endeks 7, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 94, 373.00 milyon TL de
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16:33ZRE20
Yüzde 7.89 oranında artışla 110.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727 adet işlem
-
16:32ISSEN
Yüzde 4.79 oranında artışla 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 279, 245 adet işlem
-
16:31AKFYE
Yüzde 4.54 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 364, 849 adet işlem