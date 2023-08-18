***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Berkay KARAAĞIL'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak Erkan ERDOĞAN'ın atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Adı Soyadı : Berkay KARAAĞILGörevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiTelefon No : (+90) 0232 454 14 14E-Posta Adresi : yatirim@tinaztepe.comAdı Soyadı : Erkan ERDOĞANGörevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü SorumlusuTelefon No : (+90) 0232 454 14 14E-Posta Adresi : yatirim@tinaztepe.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187025BIST