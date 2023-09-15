***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2023 23:01
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
24/08/2009 tarihli ve 94003 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile kurulan ve halen faaliyetine devam eden İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastane'mizde kullanılmakta olan bir kısım makine ve cihazların yenilenmesi amacıyla başvurusu yapılan tevsi yatırım teşvik belgesi müracaatımız 15.09.2023 tarihi itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195511
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0633
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,8060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0884
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.668,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,87
|Açılış
|: 1.668,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9695
|26,9820
|% 0,24
|
|Euro
|28,7273
|28,8060
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,3096
|33,4767
|% -0,07
|
|Frank
|29,9494
|30,1298
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1718
|7,2077
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|13,05
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|13,88
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.041
|11.154
|21,00
|
|Yarım
|5.538
|5.600
|10,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,06
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,99
|0,36
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL