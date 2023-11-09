***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTınaztepe Galen Hastanesi ile İzmir Tınaztepe Üniversitesi arasında afiliasyon anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında hastanemizin ismi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi olarak tescil edilmişti.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 7 Kasım tarihinde Kurumumuza yaptığı yazılı bilgilendirmesi ile birlikte 2. Basamak özel hastane hizmet alımına dair mevcut sözleşmemizin artık 3. Basamak sağlık kurumu olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirmiştir.Yeni durum itibariyle, yeterli olduğumuz bazı özellikli tanı ve tedavi yöntemlerinde de hizmet sunucusu olmaya başlayarak bu işlemlerin ücretlerini SGK'ya fatura edebileceğimizin hizmet yelpazemize ve ciromuza katkısı olacağını kamuoyuyla paylaşırız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216211BIST