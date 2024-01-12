***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHali hazırda %100 oranında bağlı ortaklığımız olan ve bünyemizde birleşme kararları alınan TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM A.Ş ‘ne ait Bahçelerarası Mah. Mithatpaşa Cad. N44 Balçova/ İZMİR adresinde bulunan taşınmazda sağlık sektörü faaliyetlerinde hizmet verilecek yeni özel hastane yatırımı projemiz kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘na 1.020.134.098 TL değerinde yatırım teşvik belgesi müracaatında bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Sürece ilişkin gelişmeler ayrıca KAP üzerinden duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239022BIST