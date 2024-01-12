***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 15:32
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hali hazırda %100 oranında bağlı ortaklığımız olan ve bünyemizde birleşme kararları alınan TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM A.Ş ‘ne ait Bahçelerarası Mah. Mithatpaşa Cad. N44 Balçova/ İZMİR adresinde bulunan taşınmazda sağlık sektörü faaliyetlerinde hizmet verilecek yeni özel hastane yatırımı projemiz kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘na 1.020.134.098 TL değerinde yatırım teşvik belgesi müracaatında bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Sürece ilişkin gelişmeler ayrıca KAP üzerinden duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239022
BIST
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16:478.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 160,62
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4730,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1087
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4732,9809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0485
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:471.988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,77
|Açılış
|: 1.988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:47
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|138.521.429
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.843.209
|% 9,96
|
|VRGYO
|27,82
|239.267.594
|% 9,96
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|197.720.864
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.782.392
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|KRGYO
|36,90
|86.729.170
|% -6,82
|
|YKBNK
|23,32
|10.524.419.250
|% 0,09
|
|THYAO
|253,00
|8.691.079.822
|% 2,55
|
|ISCTR
|26,58
|7.993.056.865
|% 3,34
|
|AKBNK
|43,82
|7.615.079.830
|% 6,57
|
|GARAN
|68,65
|3.738.081.551
|% 4,65
|
|YKBNK
|23,32
|10.524.419.250
|% 0,09
|
|ISCTR
|26,58
|7.993.056.865
|% 3,34
|
|AKBNK
|43,82
|7.615.079.830
|% 6,57
|
|EKGYO
|8,27
|1.220.897.459
|% 1,22
|
|SKBNK
|4,72
|459.950.088
|% 2,61
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0910
|30,0964
|% 0,36
|
|Euro
|32,9724
|32,9809
|% -0,15
|
|Sterlin
|38,2501
|38,4419
|% 0,26
|
|Frank
|35,1609
|35,3727
|% 0,33
|
|Riyal
|8,0017
|8,0418
|% 0,35
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,35
|23,39
|% 0,66
|
|Platin
|929,35
|930,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,73
|1.000,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,66
|79,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.057,80
|2.058,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
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17:03GRNYO
Yüzde 5.30 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 154 adet işlem
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17:02KUYAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 59.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 004 adet işlem
-
17:01ISFIN
Yüzde 6.52 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 243, 462 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 8, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 96, 114.00 milyon TL de
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17:00VKING
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 239 adet işlem