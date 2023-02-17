***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi HİSSE GERİ ALIM YAPILMASI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı TNZTP pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarını desteklenmesi pay sahiplerinin menfaatlerini koruması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/02/2023 tarih ve 2023/009 sayılı toplantısında1) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinadenÜlkemizin tamamını etkileyen deprem felaketi ve sonrasında finansal piyasalarda yaşanan olağan dışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin pay fiyatının adil değerini yansıtmaması, hisselerimiz üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini durağan hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı fiyat hareketine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da TNZTP koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,2)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak ve geri alınacak hisse adedinin 3.500.000 lot olarak belirlenmesine,3)Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,4) Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,5)Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114831BIST