***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.02.2023 08:11
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 23.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı TNZTP pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarını desteklenmesi pay sahiplerinin menfaatlerini koruması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019 22.02.2023 37.500 0,029 14
B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019 23.02.2023 15.613 0,012 14
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde duyurulan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 23.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,99 TL – 14,00 TL (ağırlıklı ortalama 14,00 TL) fiyat üzerinden toplam 15.613 adet TNZTP payları geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TNZTP paylarının toplamı 53.113 adet olmuştur. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,041'e ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116597
BIST