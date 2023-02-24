***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 23.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı TNZTP pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarını desteklenmesi pay sahiplerinin menfaatlerini koruması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, TNZTP, TRETAPD00019 22.02.2023 37.500 0,029 14B Grubu, TNZTP, TRETAPD00019 23.02.2023 15.613 0,012 14Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde duyurulan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 23.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 13,99 TL – 14,00 TL (ağırlıklı ortalama 14,00 TL) fiyat üzerinden toplam 15.613 adet TNZTP payları geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TNZTP paylarının toplamı 53.113 adet olmuştur. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,041'e ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116597BIST