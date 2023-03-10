***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.03.2023 10:19
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirkerimizin bedelli sermaye arttırımına ilişkin olarak 14.11.2022 tarih ve 2022/018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan, SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122642
BIST
11:545.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -28,25
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
11:5418,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
11:5420,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0391
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
11:541.119,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.119,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:54
|AVTUR
|3,64
|5.125.774
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|146.309.908
|% 9,79
|
|BVSAN
|54,40
|305.033.149
|% 9,28
|
|DOKTA
|47,70
|35.822.724
|% 8,41
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,90
|49.108.089
|% -9,07
|
|KRGYO
|11,45
|16.637.892
|% -4,98
|
|TERA
|26,90
|35.180.390
|% -4,68
|
|DOBUR
|48,96
|9.323.361
|% -4,38
|
|EREGL
|41,30
|4.318.066.633
|% -3,91
|
|OYAKC
|46,16
|2.256.332.126
|% -1,54
|
|KRDMD
|21,16
|1.684.628.983
|% 1,24
|
|ISCTR
|14,52
|1.628.368.360
|% 2,25
|
|ASELS
|58,40
|1.333.392.896
|% 0,26
|
|ADESE
|1,65
|234.469.220
|% 4,43
|
|ISCTR
|14,52
|1.628.368.360
|% 2,25
|
|EREGL
|41,30
|4.318.066.633
|% -3,91
|
|YKBNK
|11,77
|1.171.735.725
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,16
|1.684.628.983
|% 1,24
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9628
|18,9676
|% 0,08
|
|Euro
|20,1018
|20,1096
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5908
|22,7041
|% 0,27
|
|Frank
|20,3092
|20,4315
|% 0,46
|
|Riyal
|5,0376
|5,0628
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|3,73
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.592
|7.644
|14,00
|
|Yarım
|3.709
|3.740
|6,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.870
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,05
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-0,47
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:08KRGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 992 adet işlem
-
12:07SMRTG
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 84.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 477, 813 adet işlem
-
12:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 15 kaybederek (% -0.47 ) 4, 870
-
12:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVTUR, YESIL, MARKA
-
12:05
YESIL, PCILT, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında