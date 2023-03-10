***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirkerimizin bedelli sermaye arttırımına ilişkin olarak 14.11.2022 tarih ve 2022/018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan, SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122642BIST