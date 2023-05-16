***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2023 11:01
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 46.11 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
TAMER KÂNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 5.99 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
HAKAN KOCAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 22.08 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 01.04.2015 İcrada Görevli Değil 0.01 B Grubu Bağımsız Üye Değil
HANDE ŞENİZ BEKTUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 04.10.2019 İcrada Görevli Değil 2.4 B Grubu Bağımsız Üye Değil
EBGÜ SENEM DEMİRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Sermaye Piyasası danışmanı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138771 Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖNER KABASAKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Mütevelli Heyeti Başkan vekili Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138771 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151619
BIST
11:334.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -20,84
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3319,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0522
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3321,5024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1390
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:331.273,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:31
|AVHOL
|30,88
|6.555.608
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.621.717
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.730.407
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|415.611.892
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|330.116.874
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|161.134.385
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|160.109.283
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,00
|2.869.331.999
|% -5,39
|
|THYAO
|128,90
|1.909.020.235
|% 3,62
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|SAHOL
|37,50
|850.790.154
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,07
|517.936.199
|% 2,36
|
|KATMR
|1,17
|68.375.662
|% 0,86
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|KOZAL
|17,87
|674.680.669
|% 2,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7028
|19,7069
|% 0,27
|
|Euro
|21,4722
|21,5010
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,6078
|24,7312
|% 0,22
|
|Frank
|21,9927
|22,1252
|% 0,58
|
|Riyal
|5,2394
|5,2657
|% 0,24
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,26
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.401
|4.531
|-140,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.259
|-77,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,29
|
Seans Raporu
11:31
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-
11:45OTKAR
Yüzde -79.58 oranında düşüşle 160.00 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 521 adet işlem
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11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, FROTO, THYAO
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11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 81 kaybederek (% -0.64 ) 4, 023
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, AVHOL, ONCSM, FLAP, CEOEM, KLRHO, PCILT, BEYAZ
-
11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, KCHOL, AKBNK, AEFES