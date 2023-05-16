Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.05.2023 11:01
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 46.11 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
TAMER KÂNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 5.99 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
HAKAN KOCAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 22.08 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 01.04.2015 İcrada Görevli Değil 0.01 B Grubu Bağımsız Üye Değil
HANDE ŞENİZ BEKTUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 04.10.2019 İcrada Görevli Değil 2.4 B Grubu Bağımsız Üye Değil
EBGÜ SENEM DEMİRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Sermaye Piyasası danışmanı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138771 Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖNER KABASAKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Mütevelli Heyeti Başkan vekili Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138771 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151619


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:334.480
Değişim :  -0,46% |  -20,84
Açılış :  4.406  
Önceki Kapanış :  4.501  
En Yüksek
4.511 En Düşük
4.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 30,88 6.555.608 % 9,97  
PCILT 20,74 8.621.717 % 9,97  
KLRHO 24,96 99.730.407 % 9,96  
CEOEM 10,82 5.050.514 % 9,96  
FLAP 6,41 10.687.667 % 9,95  
daha fazla
11:31 Alış Satış %  
Dolar 19,7028 19,7069 % 0,27  
Euro 21,4722 21,5010 % 0,64  
Sterlin 24,6078 24,7312 % 0,22  
Frank 21,9927 22,1252 % 0,58  
Riyal 5,2394 5,2657 % 0,24  
daha fazla
11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -6,26  
Altın Gr. 1.273 1.273 -1,47  
Cumhuriyet 9.219 9.359 -744,00  
Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.401 4.531 -140,00  
Çeyrek 2.194 2.259 -77,00  
Gümüş.Ons 23,88 23,91 -0,19  
Gümüş Gr. 15,13 15,15 -0,09  
B. Petrol 75,52 75,52 0,29  
Seans Raporu 11:31
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru