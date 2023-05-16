***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 46.11 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilTAMER KÂNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 5.99 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilHAKAN KOCAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 29.04.2005 İcrada Görevli Değil 22.08 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilHASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 01.04.2015 İcrada Görevli Değil 0.01 B Grubu Bağımsız Üye DeğilHANDE ŞENİZ BEKTUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 04.10.2019 İcrada Görevli Değil 2.4 B Grubu Bağımsız Üye DeğilEBGÜ SENEM DEMİRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Sermaye Piyasası danışmanı/Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138771 Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiÖNER KABASAKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Mütevelli Heyeti Başkan vekili Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138771 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151619BIST