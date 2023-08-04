***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2023 14:12
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A.G.C.M. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sağlık Hizmetleri 1665000 849950 TRY 51,048 Bağlı Ortaklık
TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Sağlık Hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180672
BIST
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15:097.324
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 102,47
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0926,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0454
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0929,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0510
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:091.675,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.675,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:07
|ETYAT
|8,91
|8.305.351
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.331.266.900
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|38.165.865
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|706.611.944
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|384.863.881
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|43.978.204
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.191.905
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|45.805.024
|% -7,41
|
|THYAO
|239,30
|4.891.780.588
|% 1,83
|
|ASTOR
|112,90
|4.718.124.523
|% -0,27
|
|EREGL
|40,90
|3.658.755.778
|% 1,24
|
|KONTR
|245,40
|3.186.800.180
|% -2,50
|
|EKGYO
|8,93
|2.939.592.712
|% 0,79
|
|EKGYO
|8,93
|2.939.592.712
|% 0,79
|
|YKBNK
|14,41
|2.456.329.509
|% 2,49
|
|ISCTR
|15,91
|2.216.509.723
|% 3,58
|
|CEMAS
|3,26
|464.576.239
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,78
|579.813.387
|% 1,06
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9823
|26,9887
|% 0,16
|
|Euro
|29,5532
|29,5597
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,1462
|34,3175
|% -0,02
|
|Frank
|30,6342
|30,8187
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1731
|7,2091
|% 0,13
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|11.175
|11.344
|-32,00
|
|Tam
|10.931
|11.006
|-98,00
|
|Yarım
|5.470
|5.528
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.735
|2.764
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,28
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,33
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 22 artarak (% 1.55 ) 7, 930
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EREGL
-
15:22XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 77, 032.00 milyon TL de
-
15:22PASEU
Yüzde 7.83 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 325, 349 adet işlem
-
15:21PASEU
Yüzde 7.75 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 262, 632 adet işlem