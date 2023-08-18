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***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.08.2023 17:13
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BERKAY KARAAĞIL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 18.08.2023 02324541414 yatirim@tinaztepe.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
ERKAN ERDOĞAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ SORUMLUSU 18.08.2023 02324541414 yatirim@tinaztepe.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187063


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 26,18 1.117.484.816 % 10,00  
POLTK 5.990,40 65.984.791 % 10,00  
TETMT 1.297,60 16.687.136 % 9,99  
UNLU 17,18 284.065.204 % 9,99  
KLSER 95,90 4.149.637.409 % 9,98  
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17:51 Alış Satış %  
Dolar 27,0927 27,0991 % 0,07  
Euro 29,4756 29,4884 % -0,01  
Sterlin 34,4044 34,5769 % -0,02  
Frank 30,6415 30,8260 % -0,20  
Riyal 7,2031 7,2392 % 0,06  
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17:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 3,16  
Altın Gr. 1.649 1.649 4,26  
Cumhuriyet 11.329 11.500 17,00  
Tam 11.083 11.159 31,00  
Yarım 5.558 5.605 16,00  
Çeyrek 2.771 2.803 8,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,76 0,06  
Gümüş Gr. 19,77 19,80 0,04  
B. Petrol 84,03 84,03 -0,09  
Seans Raporu 17:51
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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