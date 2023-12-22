***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2023 14:16
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A.G.C.M. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sağlık Hizmetleri 1665000 849950 TRY 51,048 Bağlı Ortaklık
TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Sağlık Hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM A.Ş. Finansal Yatırım ve Turizm 50400 50400 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228027
BIST
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15:177.665
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -99,51
|Açılış
|: 7.770
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|Önceki Kapanış
|: 7.765
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7.641
En Yüksek
7.795
15:1729,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0580
|Açılış
|: 29,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1732,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1148
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
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32,3811
En Düşük
32,0346
15:171.935,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,09
|Açılış
|: 1.935,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
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1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:17
|RTALB
|16,61
|196.256.719
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.074.417
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.752.680
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.829.075
|% 9,94
|
|GUBRF
|212,90
|257.244.044
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.211.188
|% -9,88
|
|DERHL
|8,17
|163.338.736
|% -9,42
|
|THYAO
|239,00
|3.426.140.501
|% -2,45
|
|ISCTR
|24,22
|2.317.447.452
|% 0,83
|
|EREGL
|42,82
|1.763.711.941
|% -0,70
|
|AKBNK
|39,36
|1.763.576.105
|% 0,66
|
|TUPRS
|149,30
|1.627.962.850
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,18
|697.544.767
|% -0,28
|
|BEGYO
|2,76
|268.810.926
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,22
|2.317.447.452
|% 0,83
|
|CEMAS
|4,26
|393.685.610
|% -4,70
|
|YKBNK
|20,66
|1.403.498.889
|% -0,67
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2056
|29,2118
|% 0,20
|
|Euro
|32,2657
|32,2831
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,0778
|37,2637
|% 0,56
|
|Frank
|34,0848
|34,2901
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7633
|7,8022
|% 0,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,49
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|972,74
|974,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.222,40
|1.227,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,60
|79,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,87
|2.065,13
|% 0,66
|