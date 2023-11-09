***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2023 18:11
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
Karar Sayısı
32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan, 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i (Tebliğ) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümleri ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte finansal durum tablosu , gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, SPK 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararına istinaden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanını ve ekinde PDF halini k amuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216343
BIST
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17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
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7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0153
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0473
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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30,8304
En Düşük
30,4263
17:591.794,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.794,20
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4575
|28,4661
|% 0,05
|
|Euro
|30,5298
|30,5631
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,8070
|34,9815
|% -0,14
|
|Frank
|31,4802
|31,6698
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5653
|7,6033
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|861,88
|863,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,93
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.960,19
|1.960,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
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