***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/04/2024Karar Sayısı08Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait konsolide Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanını açıklamamızın ekinde kamuoyunun bilgisine sunarız.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271222BIST