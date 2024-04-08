***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.04.2024 21:08
***TNZTP*** TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/04/2024
Karar Sayısı
08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait konsolide Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanını açıklamamızın ekinde kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271222
BIST
'
18:059.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 137,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.767
18:0532,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
18:0534,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2323
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,1153
En Düşük
34,6182
18:052.406,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.406,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENTRA
|13,31
|20.551.066
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|114.273.850
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|426.386.848
|% 10,00
|
|BRKSN
|48,40
|45.423.336
|% 10,00
|
|AKENR
|16,50
|1.920.302.866
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|71.573.460
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,95
|1.323.317.804
|% -9,96
|
|ONCSM
|177,00
|378.874.817
|% -5,85
|
|EUKYO
|27,10
|20.616.713
|% -5,31
|
|MARTI
|4,30
|170.011.310
|% -4,66
|
|THYAO
|310,00
|11.246.161.843
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,82
|5.284.064.848
|% 0,47
|
|TUPRS
|183,10
|4.657.960.133
|% 1,89
|
|YKBNK
|30,74
|3.608.541.567
|% 1,79
|
|EREGL
|41,94
|3.440.530.503
|% 1,35
|
|ISCTR
|12,82
|5.284.064.848
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,83
|1.475.816.797
|% 1,39
|
|VAKBN
|17,12
|3.413.139.343
|% 2,88
|
|EKGYO
|10,57
|1.998.192.776
|% 6,98
|
|HALKB
|16,55
|2.787.541.550
|% 9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0162
|32,0223
|% 0,02
|
|Euro
|34,9028
|34,9848
|% 0,67
|
|Sterlin
|40,6600
|40,8638
|% 0,82
|
|Frank
|35,4986
|35,6766
|% 0,34
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,83
|% 0,66
|
|Platin
|964,39
|965,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.048,78
|1.049,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,67
|90,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.337,76
|2.338,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAKTK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 943, 286 adet işlem
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17:58ZEDUR
Yüzde 5.09 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 543 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 6.01 oranında artışla 85.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 174, 436 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 98 artarak (% 1.02 ) 8, 624
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, SAMAT, RYSAS, ARDYZ, TRILC, GOLTS, ATATP, HALKB, KENT, ENTRA