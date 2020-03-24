***TOASO* *ANHYT* *BRISA* *TAVHL* *AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TOASO******ANHYT******BRISA******TAVHL******AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ANHYT, AVISA, BRISA, TAVHL, TOASO25.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT 0,6511628 0,5534883AVIVASA EMEKLILIK HAYAT AVISA 0,5555555 0,4722221BRISA BRISA 0,093 0,07905TAV HAVALIMANLARI TAVHL 1,0804059 0,918345TOFAS OTO. FAB. TOASO 2,4 2,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831761BIST