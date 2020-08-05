***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 14:20
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865343
BIST
17:541.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:547,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1475
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:548,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,2446
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4102
En Düşük
8,1274
17:54464,77
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 17,84
|Açılış
|: 464,77
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|421.320.601
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.594.115
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.301.916
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.451.199
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.030.237
|% -9,99
|
|SISE
|6,20
|2.626.016.267
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,10
|1.544.182.608
|% -1,41
|
|GARAN
|6,82
|1.393.500.648
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,87
|958.240.737
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|926.371.066
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.544.182.608
|% -1,41
|
|SISE
|6,20
|2.626.016.267
|% 7,83
|
|KRDMD
|2,87
|958.240.737
|% 3,24
|
|GARAN
|6,82
|1.393.500.648
|% 0,89
|
|AKBNK
|5,03
|926.371.066
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2371
|9,2834
|% 2,98
|
|Frank
|7,7449
|7,7915
|% 3,17
|
|Riyal
|1,8730
|1,8824
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,08
|
|Altın Gr.
|465
|465
|18,02
|
|Cumhuriyet
|3.053
|3.104
|120,60
|
|Tam
|3.144
|3.195
|123,90
|
|Yarım
|1.526
|1.559
|62,80
|
|Çeyrek
|766
|781
|30,30
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,77
|45,77
|1,34
|
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