***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:10
***TOASO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TOASO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110516
BIST
12:554.664
En Yüksek
|Değişim
|: -5,40%
|| -266,24
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.621
12:5518,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:5520,1873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0219
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:551.135,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.135,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KONYA
|2.964,50
|88.099.393
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|15.115.750
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.836.698
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.158.049
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.299.414
|% -10,00
|
|PCILT
|26,50
|10.501.929
|% -9,99
|
|VKING
|36,40
|1.829.464
|% -9,99
|
|THYAO
|130,60
|1.871.326.801
|% -6,65
|
|KRDMD
|17,75
|1.645.739.556
|% 0,51
|
|ASELS
|53,60
|1.509.383.344
|% -8,84
|
|KOZAL
|514,80
|1.113.301.103
|% -1,66
|
|EREGL
|38,68
|1.044.508.445
|% -3,44
|
|KRDMD
|17,75
|1.645.739.556
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,91
|390.703.312
|% -4,95
|
|YKBNK
|8,40
|411.163.813
|% -5,41
|
|BUCIM
|6,12
|234.926.611
|% 9,68
|
|BSOKE
|5,75
|228.294.531
|% -9,87
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8258
|18,8302
|% 0,02
|
|Euro
|20,1766
|20,1873
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5569
|22,6700
|% -0,03
|
|Frank
|20,2585
|20,3806
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,46
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.722
|7.774
|-14,00
|
|Yarım
|3.772
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,31
|