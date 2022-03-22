***TOASO* *EREGL* *ISDMR* *FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.03.2022 08:55
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EREGL.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,45 TL Teorik Fiyat: 31,83 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) FMIZP.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,4647772 TL Teorik Fiyat: 111,235 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISDMR.E Pay Başına Brüt Temettü: 3 TL Teorik Fiyat: 26,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TOASO.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,4 TL Teorik Fiyat: 74,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011883
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
0
En Düşük
0
18:0514,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0059
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
18:0516,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0667
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2522
18:05922,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,45
|Açılış
|: 922,50
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|ISDMR
|29,20
|92.540.504
|% 11,45
|
|TOASO
|80,45
|618.848.056
|% 8,64
|
|FMIZP
|115,70
|15.484.569
|% 4,01
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,95
|12.174.020
|% 0,00
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,58
|5.551.586
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|137.186.777
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,79
|35.699.162
|% 0,00
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8159
|14,8207
|% -0,04
|
|Euro
|16,2601
|16,2720
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,4024
|19,4997
|% -0,34
|
|Frank
|15,7556
|15,8506
|% -0,38
|
|Riyal
|3,9386
|3,9583
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-0,24
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,05
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,83
|