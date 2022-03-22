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***TOASO* *EREGL* *ISDMR* *FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

22.03.2022 08:55
***TOASO* *EREGL* *ISDMR* *FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

ar

EREGL.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,45 TL Teorik Fiyat: 31,83 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) FMIZP.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,4647772 TL Teorik Fiyat: 111,235 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISDMR.E Pay Başına Brüt Temettü: 3 TL Teorik Fiyat: 26,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TOASO.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,4 TL Teorik Fiyat: 74,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011883


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EREGL 36,28 1.943.887.950 % 13,98  
ISDMR 29,20 92.540.504 % 11,45  
TOASO 80,45 618.848.056 % 8,64  
FMIZP 115,70 15.484.569 % 4,01  
ULKER 15,40 42.118.310 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8159 14,8207 % -0,04  
Euro 16,2601 16,2720 % -0,41  
Sterlin 19,4024 19,4997 % -0,34  
Frank 15,7556 15,8506 % -0,38  
Riyal 3,9386 3,9583 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 -0,24  
Altın Gr. 922 923 -0,45  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,31 25,35 0,12  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 0,05  
B. Petrol 118 118 2,83  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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