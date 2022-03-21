***TOASO* *EREGL* *ISDMR* *FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TOASO******EREGL******ISDMR******FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EREGL, FMIZP, ISDMR, TOASO22.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEREGLI DEMIR CELIK EREGL 4,45 4,005F-M IZMIT PISTON FMIZP 4,4647772 4,0182994ISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR 3 2,7TOFAS OTO. FAB. TOASO 6,4 5,76Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011768BIST