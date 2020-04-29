***TOASO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2020 16:29
***TOASO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ülkü Şimşek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841119
BIST
16:23101.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 965,70
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
16:236,9820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:237,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:23382,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,77
|Açılış
|: 382,15
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|133.080.687
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.210.405
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.587.386
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.640.021
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.663.431
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|MPARK
|15,27
|371.673.302
|% -6,32
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|IHGZT
|4,03
|571.515
|% -5,62
|
|MGROS
|30,52
|1.055.731.610
|% 5,24
|
|GARAN
|8,43
|535.675.282
|% 1,44
|
|THYAO
|10,62
|505.204.538
|% -0,28
|
|SOKM
|11,76
|492.727.842
|% -2,81
|
|ASELS
|27,50
|383.414.954
|% 0,51
|
|ODAS
|1,79
|257.090.021
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|150.985.082
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|126.284.856
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.080.687
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|309.801.724
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6581
|8,7015
|% 0,05
|
|Frank
|7,1532
|7,1963
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-7,47
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.507
|-8,40
|
|Tam
|2.514
|2.568
|-8,60
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-4,20
|
|Çeyrek
|614
|628
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,59
|24,59
|1,85
|