***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.02.2020 18:08
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.02.2020 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820946
BIST
18:05116.829
En Yüksek
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324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
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|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8955
|7,9351
|% 0,76
|
|Frank
|6,2198
|6,2573
|% 0,71
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|Riyal
|1,6223
|1,6305
|% 0,04
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.644
|1.644
|24,37
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
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|Çeyrek
|517
|528
|10,71
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|Gümüş.Ons
|18,53
|18,58
|0,18
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|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
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|B. Petrol
|58,19
|58,19
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