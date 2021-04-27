***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 16.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliğinin 29.03.2021 tarihinde tescili, 30.03.2021 tarihinde ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 29/03/2021 30/03/2021 10298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931382BIST