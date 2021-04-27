***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
27.04.2021 18:12
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 16.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliğinin 29.03.2021 tarihinde tescili, 30.03.2021 tarihinde ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/03/2021 30/03/2021 10298
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931382
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0405
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
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8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0630
|Açılış
|: 9,8700
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|Önceki Kapanış
|: 9,9600
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10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,53
|Açılış
|: 470,20
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|76,45
|53.252.935
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.907.952
|% 10,00
|
|AVOD
|7,82
|74.888.604
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.742.056
|% 9,99
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|FRIGO
|37,26
|122.043.944
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.478.005
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.532.954
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,56
|1.479.876.672
|% 4,97
|
|EREGL
|19,49
|1.362.503.327
|% 0,88
|
|THYAO
|11,94
|1.137.168.138
|% 1,79
|
|GARAN
|7,12
|896.222.700
|% -0,28
|
|GWIND
|5,26
|822.389.214
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,09
|339.507.286
|% -0,48
|
|GWIND
|5,26
|822.389.214
|% -6,41
|
|GARAN
|7,12
|896.222.700
|% -0,28
|
|TSKB
|1,21
|136.130.969
|% -0,82
|
|PETKM
|6,53
|659.827.296
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2210
|8,2275
|% -0,52
|
|Euro
|9,9333
|9,9446
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,3908
|11,4480
|% -0,64
|
|Frank
|2,1828
|2,1937
|% -0,74
|
|Riyal
|470,1840
|470,2740
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,08
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,55
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