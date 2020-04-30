TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7656
|8,8096
|% 1,44
|Frank
|7,2001
|7,2434
|% 1,29
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-24,72
|Altın Gr.
|379
|380
|-3,15
|Cumhuriyet
|2.433
|2.490
|-22,70
|Tam
|2.497
|2.551
|-23,30
|Yarım
|1.216
|1.247
|-11,40
|Çeyrek
|610
|624
|-5,70
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,35
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|1,58
Seans Raporu
- 17:59TKNSA Yüzde -6.00 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 488, 590 adet işlem
- 17:58OYLUM Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 333, 945 adet işlem
- 17:57KRONT Yüzde -9.99 oranında düşüşle 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 520 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -390, 16 kaybederek (% -0.33 ) 118, 739
- 17:56 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AFYON, ADESE, GARAN