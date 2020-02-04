***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 18.896.914 18.603.331Satışların Maliyeti19 -16.510.459 -16.190.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.386.455 2.413.188Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı465.762 495.590Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-353.606 -392.632FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.156 102.958BRÜT KAR (ZARAR)2.498.611 2.516.146Genel Yönetim Giderleri20 -373.358 -329.856Pazarlama Giderleri20 -337.093 -362.325Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -68.651 -66.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 958.748 3.315.185Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.018.154 -3.892.403ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.660.103 1.180.306Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.658 34.681FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.672.761 1.214.987Finansman Gelirleri24 1.146.066 2.249.772Finansman Giderleri24 -1.362.272 -2.173.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.456.555 1.290.894Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25.084 39.529Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -29.383 -25.887Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 54.467 65.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.481.639 1.330.423DÖNEM KARI (ZARARI)1.481.639 1.330.423Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.481.639 1.330.423Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,96000000 2,66000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.656.536 1.336.612Dönem Karı (Zararı)1.481.639 1.330.423Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.172.500 880.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 760.248 775.054Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.223 30.595Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,9 26.368 29.843Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 8.855 752Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler124.406 151.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 47.247 41.395Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.687 605Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,20 74.472 109.934Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.602 9.088Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -124.212 -115.433Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 76.337 87.265Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 78.477 37.256Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler390.153 343.627Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.500 -29.325Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -5.500 -29.325Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -25.084 -39.529Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.158 -5.356Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -7.158 -5.356Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-130.390 -355.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.171.727 -661.798Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler118.580 -161.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-195.160 -100.627İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)313.740 -61.168Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)276.700 242.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler843 -1.225İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)843 -1.225Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler318.686 -21.841Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.983 34.528Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler320.948 -809.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.718 -598.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)352.666 -211.018Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7.226 20.189Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.393 20.286Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-6.242 -8.374Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.943 -20.488İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.553 43.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)74.277 72.586Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)56.276 -29.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.825.866 1.548.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -62.238 -41.714Vergi İadeleri (Ödemeleri)-23.941 -33.044Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-83.151 -137.486YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-170.185 -206.428Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.000 19.797Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.000 19.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-707.667 -562.673Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -278.123 -329.840Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-429.544 -232.833Alınan Faiz118.880 126.807Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)403.602 209.641FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.757.928 -2.107.933Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.293.553 2.154.761Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.110.273 -3.386.522Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.403 0Ödenen Temettüler-880.000 -800.000Ödenen Faiz-75.475 -87.575Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.670 11.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)728.423 -977.749Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi130.390 355.857NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)858.813 -621.892DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.960.175 2.582.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.818.988 1.960.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.825.487 1.981.012Finansal Yatırımlar5 568 404.170Ticari Alacaklar2.143.822 2.097.344İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 1.255.067 1.059.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 888.755 1.037.437Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.087.894 1.277.299Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 1.087.894 1.277.299Diğer Alacaklar506 1.385İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 506 1.385Stoklar10 749.130 1.076.671Peşin Ödenmiş Giderler70.686 79.105İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 70.686 79.105Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 2.701 8.143Diğer Dönen Varlıklar88.891 163.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 88.891 163.168ARA TOPLAM6.969.685 7.088.297TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.969.685 7.088.297DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar928.535 1.015.830Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 928.535 1.015.830Diğer Alacaklar209 173İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 209 173Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 66.000 60.500Maddi Duran Varlıklar12 2.112.220 2.247.601Kullanım Hakkı Varlıkları10.639 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.658.775 1.579.461Peşin Ödenmiş Giderler73.770 68.334İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 73.770 68.334Ertelenmiş Vergi Varlığı25 989.454 941.603TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.839.602 5.913.502TOPLAM VARLIKLAR12.809.287 13.001.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 25.000 443.876Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.821.507 2.016.875Ticari Borçlar3.884.834 3.293.983İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 1.913.079 1.674.894İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.971.755 1.619.089Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 130.113 100.188Diğer Borçlar28.021 16.060İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 28.021 16.060Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 27.415 20.189Türev Araçlar29 0 269Devlet Teşvik ve Yardımları14 6.241 8.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 33.100 36.043Kısa Vadeli Karşılıklar15 165.659 156.599Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.587 5.249İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.587 5.249ARA TOPLAM6.126.477 6.097.705TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.126.477 6.097.705UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.104.213 2.971.301Türev Araçlar29 21.448 16.786Devlet Teşvik ve Yardımları14 9.441 13.550Uzun Vadeli Karşılıklar218.499 195.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 218.499 195.902TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.353.601 3.197.539TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.480.078 9.295.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.329.209 3.706.555Ödenmiş Sermaye18 500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-67.845 -37.990Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.845 -37.990Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.845 -37.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.024.755 -1.075.625Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.024.755 -1.075.625Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.024.755 -1.075.625Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 366.881 387.363Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.724.907 2.254.002Net Dönem Karı veya Zararı1.481.639 1.330.423TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.329.209 3.706.555TOPLAM KAYNAKLAR12.809.287 13.001.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.073 -2.073 -2.073Transferler77.500 1.205.318 -1.282.818Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.571 -403.261 1.330.423 925.591 925.591Kar Payları-800.000 -800.000 -800.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555Transferler75.865 1.254.558 -1.330.423Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.855 50.870 1.481.639 1.502.654 1.502.654Kar Payları-96.347 -783.653 -880.000 -880.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.481.639 1.330.423DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.855 -1.571Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -37.588 -1.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.733 415Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 7.733 415Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar50.870 -403.261Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)65.219 -509.585Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2 65.219 -509.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.349 106.324Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi25 -14.349 106.324DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.015 -404.832TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.502.654 925.591Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.502.654 925.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817065BIST