***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 23.556.747 18.896.914Satışların Maliyeti19 -20.439.545 -16.510.459TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.117.202 2.386.455Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı425.585 465.762Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-329.179 -353.606FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.406 112.156BRÜT KAR (ZARAR)3.213.608 2.498.611Genel Yönetim Giderleri20 -390.629 -373.358Pazarlama Giderleri20 -480.225 -337.093Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -75.997 -68.651Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.381.427 958.748Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1. 1.660.103Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 10.558 12.658FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.076.721 1.672.761Finansman Gelirleri24 1.545.965 1.146.066Finansman Giderleri24 -1.791.910 -1.362.272SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.830.776 1.456.555Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-46.606 25.084Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -31.884 -29.383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -14.722 54.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.784.170 1.481.639DÖNEM KARI (ZARARI)1.784.170 1.481.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.784.170 1.481.639Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 3,57000000 2,96000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.584.410 3.656.536Dönem Karı (Zararı)1.784.170 1.481.639Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.324.843 1.172.500Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 758.755 760.248Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler38.168 35.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,9 21.461 26.368Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 16.707 8.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler255.163 124.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 42.852 47.247Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.832 2.687Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,20 208.479 74.472Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-125.156 30.602Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -212.300 -124.212Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 104.225 76.337Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -17.081 78.477Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler628.749 390.153Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.000 -5.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -3.000 -5.500Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 46.606 -25.084Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.558 -7.158Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -7.558 -7.158Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-266.884 -130.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.373.273 1.171.727Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.222.924 118.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.794.272 -195.160İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-428.652 313.740Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-843.439 276.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler380 843İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)380 843Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-791.543 318.686Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)23.927 2.983Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.468.615 320.948İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.968.254 -31.718İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.500.361 352.666Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8.882 7.226Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-14.172 4.393Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-4.515 -6.242Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.689 -2.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.173 130.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-42.718 74.277Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)32.545 56.276Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.735.740 3.825.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -29.332 -62.238Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.720 -23.941Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-89.278 -83.151YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-696.999 -170.185Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.935 15.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.935 15.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-908.725 -707.667Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -333.331 -278.123Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-575.394 -429.544Alınan Faiz196.225 118.880Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-434 403.602FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI253.952 -2.757.928Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.964.695 1.293.553Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.401.935 -3.110.273Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.621 -5.403Ödenen Temettüler-1.200.000 -880.000Ödenen Faiz-102.187 -75.475Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 19.670YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.141.363 728.423Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi266.884 130.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.408.247 858.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.818.988 1.960.175DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.227.235 2.818.988Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.249.809 2.825.487Finansal Yatırımlar5 1.002 568Ticari Alacaklar5.493.012 2.143.822İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 4.049.339 1.255.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.443.673 888.755Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.400.368 1.087.894Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 1.400.368 1.087.894Diğer Alacaklar101 506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 101 506Stoklar10 1.523.966 749.130Peşin Ödenmiş Giderler42.328 70.686İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 42.328 70.686Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 3.537 2.701Diğer Dönen Varlıklar127.243 88.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 127.243 88.891ARA TOPLAM12.841.366 6.969.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.841.366 6.969.685DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.459.500 928.535Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 1.459.500 928.535Diğer Alacaklar234 209İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 234 209Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 69.000 66.000Maddi Duran Varlıklar12 2.037.483 2.112.220Kullanım Hakkı Varlıkları9.826 10.639Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.880.284 1.658.775Peşin Ödenmiş Giderler78.201 73.770İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 78.201 73.770Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.099.727 989.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.634.255 5.839.602TOPLAM VARLIKLAR19.475.621 12.809.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 50.000 25.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.777.079 1.821.507Ticari Borçlar7.484.095 3.884.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 4.011.979 1.913.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.472.116 1.971.755Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 141.144 130.113Diğer Borçlar19.006 28.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 19.006 28.021Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 36.297 27.415Devlet Teşvik ve Yardımları14 4.516 6.241Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.789 33.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 44.789 33.100Kısa Vadeli Karşılıklar15 318.239 165.659Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.569 4.587İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.569 4.587ARA TOPLAM10.880.734 6.126.477TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.880.734 6.126.477UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.862.706 2.104.213Türev Araçlar29 7.276 21.448Devlet Teşvik ve Yardımları14 6.651 9.441Uzun Vadeli Karşılıklar249.643 218.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 249.643 218.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.126.276 2.353.601TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.007.010 8.480.078ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.468.611 4.329.209Ödenmiş Sermaye18 500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-81.944 -67.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.944 -67.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.944 -67.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.455.424 -1.024.755Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 369.326 366.881Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.004.101 2.724.907Net Dönem Karı veya Zararı1.784.170 1.481.639TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.468.611 4.329.209TOPLAM KAYNAKLAR19.475.621 12.809.287Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555Transferler75.865 1.254.558 -1.330.423Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.855 50.870 1.481.639 1.502.654 1.502.654Kar Payları-96.347 -783.653 -880.000 -880.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Transferler107.040 1.374.599 -1.481.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.099 -430.669 1.784.170 1.339.402 1.339.402Kar Payları-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.784.170 1.481.639DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.099 -29.855Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -17.624 -37.588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.525 7.733Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 3.525 7.733Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-430.669 50.870Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-552.139 65.219Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2 -552.139 65.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler121.470 -14.349Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi25 121.470 -14.349DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-444.768 21.015TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.339.402 1.502.654Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.339.402 1.502.654http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907314BIST