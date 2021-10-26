***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 19.606.071 14.359.100 5.594.866 6.860.276Satışların Maliyeti14 -16.706.115 -12.442.606 -4.702.594 -5.997.093TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.899.956 1.916.494 892.272 863.183Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı580.542 301.208 228.623 103.858Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-431.934 -240.625 -170.511 -76.644FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)148.608 60.583 58.112 27.214BRÜT KAR (ZARAR)3.048.564 1.977.077 950.384 890.397Genel Yönetim Giderleri15 -326.638 -264.316 -114.567 -92.723Pazarlama Giderleri15 -372.773 -292.296 -127.126 -130.769Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -93.944 -48.854 -28.975 -18.720Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.492.084 826.216 430.249 421.370Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.437.875 -1.056.885 -349.978 -550.934ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.309.418 1.140.942 759.987 518.621Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.683 6.608 3.614 3.964FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.337.101 1.147.550 763.601 522.585Finansman Gelirleri17 1.380.562 813.502 435.562 188.328Finansman Giderleri17 -1.610.625 -774.322 -604.261 -160.886SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.107.038 1.186.730 594.902 550.027Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.608 -41.764 -14.316 -39.703Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -56.729 -13.561 -20.958 -2.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 14.121 -28.203 6.642 -37.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.064.430 1.144.966 580.586 510.324DÖNEM KARI (ZARARI)2.064.430 1.144.966 580.586 510.324Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.064.430 1.144.966 580.586 510.324Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 4,13000000 2,29000000 1,16000000 1,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI790.665 637.336Dönem Karı (Zararı)2.064.430 1.144.966Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.125.019 727.436Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler807.417 542.989Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.198 24.167Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 12.326 14.066Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.128 10.101Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler205.868 157.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler64.594 32.090Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.542 2.472Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 137.732 123.079Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-141.326 -41.421Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -194.117 -108.091Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 70.946 76.748Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 -18.155 -10.078Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler415.132 314.759Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 42.608 41.764Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.684 -6.607Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-27.684 -6.607Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-186.194 -305.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.237.186 -1.139.595Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.064.034 -2.222.337İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)455.513 -1.882.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)608.521 -340.171Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.311.300 -375.877Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.114 -2.356İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.114 -2.356Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgil 5 -5.325 -4.928Ödenen Temettüler-1.500.000 -1.200.000Ödenen Faiz-50.832 -50.777Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-711.265 876.846Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi186.194 305.856NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-525.071 1.182.702DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.227.235 2.818.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.702.164 4.001.690Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.705.606 4.249.809Finansal Yatırımlar4 119 1.002Ticari Alacaklar4.776.355 5.493.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 3.593.826 4.049.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.182.529 1.443.673Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 2.056.604 1.400.368Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar2.056.604 1.400.368Diğer Alacaklar2.165 101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.165 101Stoklar9 1.819.109 1.523.966Peşin Ödenmiş Giderler76.173 42.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 76.173 42.328Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 3.537Diğer Dönen Varlıklar10.965 127.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 10.965 127.243ARA TOPLAM12.447.096 12.841.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.447.096 12.841.366DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.114.564 1.459.500Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 2.114.564 1.459.500Diğer Alacaklar284 234İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar284 234Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller69.000 69.000Maddi Duran Varlıklar10 1.935.519 2.037.483Kullanım Hakkı Varlıkları6.469 9.826Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.963.598 1.880.284Peşin Ödenmiş Giderler38.431 78.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 38.431 78.201Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.123.783 1.099.727TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.251.648 6.634.255TOPLAM VARLIKLAR19.698.744 19.475.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 150.000 50.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.594.506 2.777.079Ticari Borçlar5.984.019 7.484.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 3.326.068 4.011.979İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.657.951 3.472.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar124.869 141.144Diğer Borçlar9.384 19.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.384 19.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler42.864 36.297Devlet Teşvik ve Yardımları4.516 4.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 87.425 44.789Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.921 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 356.092 318.239Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.014 5.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.014 5.569ARA TOPLAM10.395.610 10.880.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.395.610 10.880.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 4.000.040 3.862.706Türev Araçlar6 3.362 7.276Devlet Teşvik ve Yardımları3.264 6.651Uzun Vadeli Karşılıklar294.626 249.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar294.626 249.643TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.301.292 4.126.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.696.902 15.007.010ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.001.842 4.468.611Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 (Kayıpları)-1.476.051 -1.455.424Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.476.051 -1.455.424Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler398.178 369.326Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.259.419 3.004.101Net Dönem Karı veya Zararı2.064.430 1.784.170TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.001.842 4.468.611TOPLAM KAYNAKLAR19.698.744 19.475.621Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Transferler107.040 1.374.599 -1.481.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.162 -713.568 1.144.966 425.236 425.236Kar Payları-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -74.007 -1.738.323 369.326 3.004.101 1.144.966 3.554.445 3.554.445Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611Transferler136.714 1.647.456 -1.784.170Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.572 -20.627 2.064.430 2.033.231 2.033.231Kar Payları-107.962 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -92.516 -1.476.051 398.178 3.259.419 2.064.430 5.001.842 5.001.842Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.064.430 1.144.966 580.586 510.324DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.572 -6.162 -15.164 -6.637Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.332 -7.754 -19.136 -8.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.760 1.592 3.972 1.715Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.760 1.592 3.972 1.715Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-20.627 -713.568 160.139 -502.571Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.802 -914.831 213.518 -644.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.175 201.263 -53.379 141.752Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi7.175 201.263 -53.379 141.752DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.199 -719.730 144.975 -509.208TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.033.231 425.236 725.561 1.116Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.033.231 425.236 725.561 1.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972572BIST