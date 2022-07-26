***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
26.07.2022 20:26
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 26.049.505 14.011.205 15.415.186 7.564.209
Satışların Maliyeti
14 -21.662.561 -12.003.521 -12.732.740 -6.384.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.386.944 2.007.684 2.682.446 1.180.077
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
575.993 351.919 308.043 195.736
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-446.563 -261.423 -239.584 -143.669
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.430 90.496 68.459 52.067
BRÜT KAR (ZARAR)
4.516.374 2.098.180 2.750.905 1.232.144
Genel Yönetim Giderleri
15 -308.433 -212.071 -175.499 -107.584
Pazarlama Giderleri
15 -492.602 -245.647 -305.434 -142.387
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -132.238 -64.969 -75.233 -34.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.261.900 1.061.835 1.459.128 420.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.570.180 -1.087.897 -1.666.827 -432.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.274.821 1.549.431 1.987.040 935.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33.536 24.069 28.765 20.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.308.357 1.573.500 2.015.805 955.923
Finansman Gelirleri
17 1.581.353 945.000 1.112.504 394.152
Finansman Giderleri
17 -1.761.320 -1.006.364 -1.226.415 -450.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.128.390 1.512.136 1.901.894 899.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-122.961 -28.292 -25.584 -31.951
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -119.209 -35.771 -93.058 -24.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.752 7.479 67.474 -7.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.005.429 1.483.844 1.876.310 867.180
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.005.429 1.483.844 1.876.310 867.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.005.429 1.483.844 1.876.310 867.180
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 6,01000000 2,97000000 3,75000000 1,73000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.501.267 -221.433
Dönem Karı (Zararı)
3.005.429 1.483.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.197.773 711.347
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
726.603 511.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.624 8.857
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 3.082 10.131
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.458 -1.274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
248.600 110.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.316 13.594
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.021 3.230
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 181.503 93.348
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.240 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-250.419 -90.834
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -256.086 -148.741
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 52.010 49.637
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 -46.343 8.270
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
867.209 349.516
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 122.961 28.292
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.537 -24.069
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-38.537 -24.069
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-480.268 -182.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.544.455 -2.322.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.818.921 -226.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.640.106 -359.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.178.815 132.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.524 -2.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.524 -2.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.129.111 -440.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.962 -7.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.527.353 -767.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.620.665 -390.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.906.688 -377.435
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-391.287 -1.001.550
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-285 5.006
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.411 -3.902
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.259 -2.258
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.838 26.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
380.024 98.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
192.025 114.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
187.999 -15.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.747.657 -127.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-49.648 -19.727
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-90.789 -16.752
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-105.953 -57.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-175.141 -381.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.092 37.654
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.092 37.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-491.571 -585.798
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -186.339 -181.182
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-305.232 -404.616
Alınan Faiz
264.279 166.343
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
59 366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.634.435 -1.396.247
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.229.919 1.597.263
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.545.697 -1.441.053
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.019 -3.550
Ödenen Temettüler
-3.200.000 -1.500.000
Ödenen Faiz
-51.688 -48.907
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.950 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.691.691 -1.999.115
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
480.268 182.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.171.959 -1.816.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.195.952 4.227.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.367.911 2.410.483
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.442.442 4.214.726
Finansal Yatırımlar
4 181 240
Ticari Alacaklar
10.870.711 7.142.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 7.301.038 5.660.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.569.673 1.481.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.442.374 2.146.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 2.442.374 2.146.646
Diğer Alacaklar
3.157 690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.157 690
Stoklar
9 3.509.656 2.379.087
Peşin Ödenmiş Giderler
86.038 72.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 86.038 72.223
Diğer Dönen Varlıklar
11.987 213.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 11.987 213.590
ARA TOPLAM
23.366.546 16.169.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.366.546 16.169.548
DURAN VARLIKLAR
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.327.766 2.235.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 2.327.766 2.235.883
Diğer Alacaklar
389 332
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
389 332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
69.285 69.285
Maddi Duran Varlıklar
10 1.808.145 1.903.864
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.033 5.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.769.619 1.920.856
Peşin Ödenmiş Giderler
35.829 22.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 35.829 22.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.112.808 1.145.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.136.874 7.303.793
TOPLAM VARLIKLAR
30.503.420 23.473.341
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 520.000 150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.511.419 3.988.262
Ticari Borçlar
15.158.246 8.768.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 7.566.643 5.083.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.591.603 3.684.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
198.651 173.105
Diğer Borçlar
23.836 22.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.836 22.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
43.920 44.205
Devlet Teşvik ve Yardımları
2.791 4.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 104.622 94.784
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
79.014 50.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 524.905 454.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
167.979 6.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 167.979 6.441
ARA TOPLAM
21.335.383 13.757.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.335.383 13.757.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.160.922 3.620.796
Türev Araçlar
6 713 2.124
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.601 2.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
356.428 347.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
356.428 347.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.519.664 3.972.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.855.047 17.729.950
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.648.373 5.743.391
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-139.161 -149.799
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139.161 -149.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139.161 -149.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.805.190 -1.894.105
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.805.190 -1.894.105
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.805.190 -1.894.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
715.678 398.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.023.235 3.259.419
Net Dönem Karı veya Zararı
3.005.429 3.281.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.648.373 5.743.391
TOPLAM KAYNAKLAR
30.503.420 23.473.341
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611
Transferler
136.714 1.647.456 -1.784.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.592 -180.766 1.483.844 1.307.670 1.307.670
Kar Payları
-107.862 -1.392.138 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -77.799 -1.636.190 398.178 3.259.419 1.483.844 4.276.281 4.276.281
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391
Transferler
715.678 3.023.235 3.005.429 5.648.373 5.648.373
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.005.429 1.483.844 1.876.310 867.180
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.638 4.592 9.628 5.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.345 5.804 12.074 6.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.707 -1.212 -2.446 -1.325
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.707 -1.212 -2.446 -1.325
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
88.915 -180.766 106.992 -32.926
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
115.451 -241.320 138.001 -56.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.536 60.554 -31.009 23.756
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-26.536 60.554 -31.009 23.756
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.553 -176.174 116.620 -27.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.104.982 1.307.670 1.992.930 839.298
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.104.982 1.307.670 1.992.930 839.298
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047911
BIST