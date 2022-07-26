***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 26.049.505 14.011.205 15.415.186 7.564.209Satışların Maliyeti14 -21.662.561 -12.003.521 -12.732.740 -6.384.132TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.386.944 2.007.684 2.682.446 1.180.077Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı575.993 351.919 308.043 195.736Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-446.563 -261.423 -239.584 -143.669FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)129.430 90.496 68.459 52.067BRÜT KAR (ZARAR)4.516.374 2.098.180 2.750.905 1.232.144Genel Yönetim Giderleri15 -308.433 -212.071 -175.499 -107.584Pazarlama Giderleri15 -492.602 -245.647 -305.434 -142.387Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -132.238 -64.969 -75.233 -34.628Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.261.900 1.061.835 1.459.128 420.900Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.570.180 -1.087.897 -1.666.827 -432.903ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.274.821 1.549.431 1.987.040 935.542Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.536 24.069 28.765 20.381FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.308.357 1.573.500 2.015.805 955.923Finansman Gelirleri17 1.581.353 945.000 1.112.504 394.152Finansman Giderleri17 -1.761.320 -1.006.364 -1.226.415 -450.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.128.390 1.512.136 1.901.894 899.131Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-122.961 -28.292 -25.584 -31.951Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -119.209 -35.771 -93.058 -24.626Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -3.752 7.479 67.474 -7.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.005.429 1.483.844 1.876.310 867.180DÖNEM KARI (ZARARI)3.005.429 1.483.844 1.876.310 867.180Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.005.429 1.483.844 1.876.310 867.180Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 6,01000000 2,97000000 3,75000000 1,73000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.501.267 -221.433Dönem Karı (Zararı)3.005.429 1.483.844Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.197.773 711.347Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler726.603 511.776Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.624 8.857Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 3.082 10.131Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.458 -1.274Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler248.600 110.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler72.316 13.594Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.021 3.230Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 181.503 93.348Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.240 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-250.419 -90.834Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -256.086 -148.741Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 52.010 49.637Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 -46.343 8.270Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler867.209 349.516Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 122.961 28.292Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.537 -24.069Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-38.537 -24.069Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-480.268 -182.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.544.455 -2.322.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.818.921 -226.922İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.640.106 -359.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.178.815 132.797Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.524 -2.402İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.524 -2.402Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.129.111 -440.129Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26.962 -7.126Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.527.353 -767.641İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.620.665 -390.206İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.906.688 -377.435Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-391.287 -1.001.550Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-285 5.006Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.411 -3.902Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-2.259 -2.258Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.838 26.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler380.024 98.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)192.025 114.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)187.999 -15.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.747.657 -127.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-49.648 -19.727Vergi İadeleri (Ödemeleri)-90.789 -16.752Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-105.953 -57.757YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-175.141 -381.435Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.092 37.654Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri52.092 37.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-491.571 -585.798Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -186.339 -181.182Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-305.232 -404.616Alınan Faiz264.279 166.343Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)59 366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.634.435 -1.396.247Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 3.229.919 1.597.263Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.545.697 -1.441.053Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.019 -3.550Ödenen Temettüler-3.200.000 -1.500.000Ödenen Faiz-51.688 -48.907Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-63.950 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.691.691 -1.999.115Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi480.268 182.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.171.959 -1.816.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.195.952 4.227.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.367.911 2.410.483Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.442.442 4.214.726Finansal Yatırımlar4 181 240Ticari Alacaklar10.870.711 7.142.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 7.301.038 5.660.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.569.673 1.481.414Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.442.374 2.146.646Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 2.442.374 2.146.646Diğer Alacaklar3.157 690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.157 690Stoklar9 3.509.656 2.379.087Peşin Ödenmiş Giderler86.038 72.223İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 86.038 72.223Diğer Dönen Varlıklar11.987 213.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 11.987 213.590ARA TOPLAM23.366.546 16.169.548TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.366.546 16.169.548DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.327.766 2.235.883Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 2.327.766 2.235.883Diğer Alacaklar389 332İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar389 332Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller69.285 69.285Maddi Duran Varlıklar10 1.808.145 1.903.864Kullanım Hakkı Varlıkları13.033 5.088Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.769.619 1.920.856Peşin Ödenmiş Giderler35.829 22.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 35.829 22.682Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.112.808 1.145.803TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.136.874 7.303.793TOPLAM VARLIKLAR30.503.420 23.473.341KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 520.000 150.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 4.511.419 3.988.262Ticari Borçlar15.158.246 8.768.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 7.566.643 5.083.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.591.603 3.684.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar198.651 173.105Diğer Borçlar23.836 22.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.836 22.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler43.920 44.205Devlet Teşvik ve Yardımları2.791 4.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 104.622 94.784Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü79.014 50.594Kısa Vadeli Karşılıklar12 524.905 454.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler167.979 6.441İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 167.979 6.441ARA TOPLAM21.335.383 13.757.789TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.335.383 13.757.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.160.922 3.620.796Türev Araçlar6 713 2.124Devlet Teşvik ve Yardımları1.601 2.135Uzun Vadeli Karşılıklar356.428 347.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar356.428 347.106TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.519.664 3.972.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.855.047 17.729.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.648.373 5.743.391Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-139.161 -149.799Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139.161 -149.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139.161 -149.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.805.190 -1.894.105Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.805.190 -1.894.105Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.805.190 -1.894.105Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler715.678 398.178Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.023.235 3.259.419Net Dönem Karı veya Zararı3.005.429 3.281.316TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.648.373 5.743.391TOPLAM KAYNAKLAR30.503.420 23.473.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611Transferler136.714 1.647.456 -1.784.170Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.592 -180.766 1.483.844 1.307.670 1.307.670Kar Payları-107.862 -1.392.138 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -77.799 -1.636.190 398.178 3.259.419 1.483.844 4.276.281 4.276.281Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391Transferler715.678 3.023.235 3.005.429 5.648.373 5.648.373Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.005.429 1.483.844 1.876.310 867.180DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.638 4.592 9.628 5.044Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.345 5.804 12.074 6.369Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.707 -1.212 -2.446 -1.325Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-2.707 -1.212 -2.446 -1.325Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar88.915 -180.766 106.992 -32.926Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)115.451 -241.320 138.001 -56.682Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.536 60.554 -31.009 23.756Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-26.536 60.554 -31.009 23.756DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)99.553 -176.174 116.620 -27.882TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.104.982 1.307.670 1.992.930 839.298Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.104.982 1.307.670 1.992.930 839.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047911BIST