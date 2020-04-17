***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim
17.04.2020 09:23
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2020 yılı birinci çeyrek finansal sonuçları 29.04.2020 günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 29/04/2020
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838794
BIST
10:4297.814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.564,49
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:426,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:427,5309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:42378,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -5,01
|Açılış
|: 378,57
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|550.472
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|2.937.985
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|7.726.717
|% -10,00
|
|PNSUT
|14,44
|11.241.440
|% -8,32
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|RTALB
|8,90
|5.260.823
|% -6,41
|
|GLRYH
|4,16
|7.816.242
|% -6,31
|
|AKBNK
|5,81
|288.043.171
|% 2,83
|
|ASELS
|27,32
|251.915.475
|% 2,48
|
|THYAO
|10,47
|227.630.512
|% 3,05
|
|PGSUS
|47,46
|209.781.043
|% -4,93
|
|ECILC
|4,64
|199.386.733
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,66
|55.015.447
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|63.951.160
|% -0,93
|
|AKBNK
|5,81
|288.043.171
|% 2,83
|
|ECILC
|4,64
|199.386.733
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,01
|78.843.178
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6159
|8,6591
|% -0,11
|
|Frank
|7,1195
|7,1623
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8426
|1,8518
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-22,28
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.479
|-44,10
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,40
|
|Yarım
|1.212
|1.241
|-22,10
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,20
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
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|B. Petrol
|27,77
|27,77
|-0,05
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