TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim

BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5132
|8,5559
|% -0,05
|Frank
|7,2167
|7,2602
|% 0,06
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% 0,04
|Alış
|Satış
|%
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
Seans Raporu
- 17:59SNGYO Yüzde 5.13 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 647, 194 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 116, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 19, 376.00 milyon TL de
- 17:58KAPLM Yüzde 7.34 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 638, 922 adet işlem
- 17:57AVTUR Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 968 adet işlem
- 17:56NIBAS Yüzde 9.98 oranında artışla 11.57 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 661 adet işlem