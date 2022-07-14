***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim
14.07.2022 09:01
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.07.2022 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 27/04/2022
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 26/07/2022
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045256
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4757
En Düşük
17,3708
18:0517,4929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0728
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,5580
En Düşük
17,4233
18:05970,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,00
|Açılış
|: 970,18
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
964,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4535
|17,4633
|% 0,23
|
|Euro
|17,4818
|17,4925
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,6274
|20,7308
|% -0,01
|
|Frank
|17,7018
|17,8084
|% -0,01
|
|Riyal
|4,6346
|4,6579
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-7,75
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.559
|6.704
|-29,00
|
|Yarım
|3.196
|3.262
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.633
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında