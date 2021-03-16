***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadil edilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesine, Genel Kurul'ca karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni (ENG).pdfEK: 2 Tadil Metni (TR).pdfEK: 3 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918541BIST