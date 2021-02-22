***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı300'un üzerinde1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıSözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438 'inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 2020 yılında bu yönde bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıPay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820947Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıOybirliği bulunmayan işlem yoktur.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıwww.kap.org.tr/tr/Bildirim/820944Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. Bağışlara ilişkin üst limit genel kurul tarafından belirlenmektedir.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBağış ve yardımlara ilişkin üst limitin belirlendiği genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830498Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşme "Madde 14 - Genel Kurul Toplantıları a) bendinden" ulaşılabilir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOyda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 37,861.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Şirket Esas Sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında, ""Kurumsal Yönetim Politikaları"" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Documents/kardagitimpolitikasi_.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıKar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı18/03/2020 0 % 88,66 % 0 % 88,66 Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları Bulunmamaktadır 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830498İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KYUR, Yönetim Kurulu BölümüFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KYUR, Yönetim Kurulu BölümüFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)İlgili görevler, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KYUR, Yönetim Kurulu BölümüFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)İlgili görevler, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Başkanı'nın Değerlendirmesi ve CEO'nun Değerlendirmesi bölümlerindeKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret PolitikasıBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 8 8Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 80 % 40 7 7Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBulunmamaktadır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRiskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları BölümüYönetim kurulu başkanının adıÖMER MEHMET KOÇİcra başkanı / genel müdürün adıCENGİZ EROLDUYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadırKadın üyelerin sayısı ve oranı1, %10Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMEHMET ÖMER KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)PIETRO GORLIER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/11/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)CENGİZ EROLDU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/01/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)TEMEL KAMİL ATAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/04/1994 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)LEVENT ÇAKIROĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)DAVIDE MELE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/11/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)GIORGIO FOSSATI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/02/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)NESLİHAN TONBUL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820947 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)SERGIO DUCA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820947 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)KENAN YILMAZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) - - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı22İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıTofaş Etik KurulŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerietikkurul@tofas.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına iliş pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüTüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı CEO onayı ardından, Yönetim Kurulu Başkanı onayına sunularak nihai hale getirilir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiTofaş İnsan Kaynakları, işe alım süreçlerinde yetkinlik bazlı/teknik mülakat, video/telefon mülakatı, değerlendirme merkezi uygulamaları (rol oyunu, grup çalışması, vaka sunumu, bekleyen işler egzersizleri), kişilik envanteri, yabancı dil sınavı, referans kontrolü gibi güvenilir ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak araçları kullanmaktadır. Aday havuzu oluşturulurken, dış kaynakların yanı sıra tüm Koç Topluluğu şirketlerinde iş ilanları yayınlanarak iç ilan sisteminden de yararlanılmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiTofaş’ta iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmamaktadır. İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmamaktadır. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmamaktadır. İşe alım, görevlendirme ve yükselmede dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın objektif performans kriterleri gözetilmektedir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik - Politikalar - Etik Değerler, Rüşvet ve Yolsuzlukla MücadeleKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal İnternet Sitesi - SürdürülebilirlikKurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlikİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir: https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/Rusvet_ve_Yolsuzlukla_Mucadele_Politikasi.pdfİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında, ""Kurumsal Yönetim Politikaları"" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Documents/Bilgilendirme-Politikasi.pdfKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Pages/default.aspxKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe: https://www.tofas.com.tr/Pages/default.aspx İngilizce: https://www.tofas.com.tr/en/Pages/default.aspx2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKYUR-Yönetim Kurulu Bölümüb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKYUR-Yönetim Kurulu Bölümüc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKYUR-Yönetim Kurulu Bölümüç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümüd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümüe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKYUR - Uyum Beyanı Bölümüf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKYUR - Oy Hakkı Bölümüg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümüİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmaktadır. Raporlama döneminde Covid-19 sebebiyle fiziki toplantı yapılmamıştır. Fiziki toplantı yapılmadığı durumlarda kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ınıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmünde belirtilen prosedür doğrultusunda alınmaktadır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kuruluı üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında paylaşılan Esas Sözleşme'de yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKYUR, Yönetim Kurulu BölümüKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220675 Denetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/202214 Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/238875Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - NESLİHAN TONBUL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - SERGIO DUCA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - SERGIO DUCA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - NESLİHAN TONBUL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - KENAN YILMAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - DAVIDE MELE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - FABRIZIO RENZI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - NESLİHAN TONBUL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - SERGIO DUCA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - KENAN YILMAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - GIORGIO FOSSATI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911509BIST