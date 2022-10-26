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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

26.10.2022 16:22
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
No
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/02/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/02/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
26/10/2022
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim  İlkelerine  uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni  bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda,  26.10.2022 tarihi itibariyle  Şirketimizin Kurumsal Yönetim  Derecelendirme Notu 9,27 (% 92,69) olarak  güncellenmiştir.  
Ekte söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu dönem revizyonu ve  yeni  derecelendirme notumuzu  bilgilerine sunarız.  
Saygılarımızla

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
86,7 94,53 99,51 92,73 92,69




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074329


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Tam 6.703 6.777 19,00  
Yarım 3.266 3.310 9,00  
Çeyrek 1.638 1.658 6,00  
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