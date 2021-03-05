***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 09:20
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında oluşturulan, "Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası"nın kabul edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu Politika www.tofas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmakta olup, 16 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına da sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915331
BIST
12:161.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:167,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0195
|Açılış
|: 67,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 66,7400
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:168,9845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0316
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:166,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,03
|Açılış
|: 6,11
|
|Önceki Kapanış
|: 6,14
|
6,17
En Düşük
6,07
BIST En Aktif Hisseler12:16
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.317.204
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.760.799
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,04
|16.246.651
|% -9,89
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,06
|144.869.415
|% -8,43
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,96
|1.227.798.457
|% 1,19
|
|GARAN
|9,23
|617.069.980
|% -1,81
|
|KRDMD
|7,29
|559.341.477
|% -0,95
|
|THYAO
|14,66
|557.210.854
|% -0,41
|
|INDES
|32,12
|486.803.235
|% 5,38
|
|PETKM
|5,96
|1.227.798.457
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,40
|246.303.401
|% -1,23
|
|ODAS
|3,92
|388.658.990
|% 1,29
|
|TSKB
|1,75
|147.085.010
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,29
|559.341.477
|% -0,95
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5251
|7,5287
|% 0,23
|
|Euro
|8,9789
|8,9853
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3701
|10,4221
|% -0,33
|
|Frank
|8,0513
|8,0998
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9975
|2,0075
|% 0,02
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,34
|
|Altın Gr.
|409
|410
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-6,21
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-3,01
|
|Çeyrek
|656
|671
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|1,08
|