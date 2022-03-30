***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 18:35
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 15.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mehmet Ömer Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Samir Cherfan'ın getirilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz Başkan Sn. Mehmet Ömer Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Samir Cherfan, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. Cengiz Eroldu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melih Poyraz, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Christian André Chapelle, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Giorgio Fossati ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan Tonbul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sergio Duca'dan oluşmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014185
BIST
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|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
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|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
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|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
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|KENT
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|5.222.253
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|CEOEM
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|KAREL
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|124.717.929
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|PKENT
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|% -9,92
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|DZGYO
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|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
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|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
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|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
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|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
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|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
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|% 3,00
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|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
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|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
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|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
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|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6496
|14,6540
|% 0,56
|
|Euro
|16,3557
|16,3738
|% 1,16
|
|Sterlin
|19,1829
|19,2791
|% 0,85
|
|Frank
|15,8157
|15,9110
|% 1,45
|
|Riyal
|3,8942
|3,9138
|% 0,58
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.933
|1.933
|13,75
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|Altın Gr.
|911
|911
|12,04
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,11
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|B. Petrol
|111
|111
|3,50
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Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
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Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
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