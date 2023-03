***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.0389 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SAMİR CHERFAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.11.2021 İcrada Görevli Değil - Groupe PSA Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü ve Küresel İcra Kurulu Üyesi Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -CENGİZ EROLDU Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 13.01.2015 İcrada Görevli Mali Direktörlük (CFO) Yok Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TEMEL KAMİL ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.04.1994 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KENAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ISABELLE VERONIQUE LERAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.03.2023 İcrada Görevli Değil - Stellantis Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Mali Direktörü Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeGIORGIO FOSSATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) Kurumsal Genel Danışmanı ve FCA EMEA Genel Danışmanı Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi-ÜyeNESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Turcas Petrol Yönetim Kurulu üyeliği,Vakıfbank International (Vieanna) Bağımız Yönetim Kurulu üyeliği ,Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Ajansında Danışman,Cambridge Family Enterprise Group'da (ABD) kıdemli Danışman. Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115054 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan & Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Başkan & Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeSERGIO DUCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Enel S.P.A Kanunu Denetçiler Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115054 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan & Denetim Komitesi - Üye & Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - ÜyeMELİH POYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş.Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye & Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFER MAS Oto Ticaret A.Ş. Oto Ticaret 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKOÇ FIAT SİGORTA A.Ş. Sigorta Acente Hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124655BIST