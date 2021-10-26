***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.10.2021 18:27
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
2021/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26.10.2021
KARAR SAYISI : 2021/21
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim t Neslihan TONBUL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı
Sergio DUCA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Cengiz EROLDU
Yönetim Kurulu Üyesi & CEO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972577
BIST
10:391.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.515
En Düşük
1.507
10:399,4897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0460
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
10:3911,0400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0270
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
10:39544,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -5,09
|Açılış
|: 544,84
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
544,03
BIST En Aktif Hisseler10:39
|HEDEF
|2,84
|2.429.725
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|39.093.488
|% 9,64
|
|SEYKM
|16,72
|13.927.194
|% 6,23
|
|ARMDA
|58,50
|897.778
|% 5,60
|
|ATATP
|37,92
|5.682.026
|% 5,33
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|RODRG
|13,63
|511.606
|% -3,40
|
|BTCIM
|14,79
|8.487.206
|% -3,27
|
|OTKAR
|341,70
|46.660.154
|% -3,06
|
|ASELS
|16,46
|372.869.372
|% -3,01
|
|GARAN
|9,37
|468.082.711
|% 1,41
|
|ASELS
|16,46
|372.869.372
|% -3,01
|
|EREGL
|19,90
|308.974.859
|% -0,50
|
|BIMAS
|63,40
|298.721.345
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,57
|221.099.147
|% 0,13
|
|YKBNK
|2,63
|167.764.882
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,98
|102.056.750
|% 0,51
|
|GARAN
|9,37
|468.082.711
|% 1,41
|
|ODAS
|1,41
|61.433.402
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,01
|38.415.013
|% 1,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4867
|9,4897
|% -0,48
|
|Euro
|11,0292
|11,0400
|% -0,24
|
|Sterlin
|13,0233
|13,0886
|% -0,52
|
|Frank
|10,2918
|10,3538
|% -0,38
|
|Riyal
|2,5216
|2,5342
|% -0,56
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,44
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,93
|