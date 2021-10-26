Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.10.2021 18:27



***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
2021/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26.10.2021 
KARAR SAYISI : 2021/21
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim t Neslihan TONBUL
Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim  Komitesi Başkanı
          Sergio DUCA
Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim  Komitesi Üyesi
 
      Cengiz EROLDU
Yönetim  Kurulu Üyesi & CEO

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972577


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:391.514
Değişim :  0,33% |  4,92
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.515 En Düşük
1.507
BIST En Aktif Hisseler10:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 2,84 2.429.725 % 9,65  
ZRGYO 1,82 39.093.488 % 9,64  
SEYKM 16,72 13.927.194 % 6,23  
ARMDA 58,50 897.778 % 5,60  
ATATP 37,92 5.682.026 % 5,33  
daha fazla
10:39 Alış Satış %  
Dolar 9,4867 9,4897 % -0,48  
Euro 11,0292 11,0400 % -0,24  
Sterlin 13,0233 13,0886 % -0,52  
Frank 10,2918 10,3538 % -0,38  
Riyal 2,5216 2,5342 % -0,56  
daha fazla
10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -5,44  
Altın Gr. 545 545 -5,09  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 23,96 23,99 -0,18  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 -0,10  
B. Petrol 84,72 84,72 -0,93  
Seans Raporu 10:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru