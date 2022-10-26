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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.10.2022 18:28
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
2022/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                       SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26.10.2022
KARAR SAYISI : 2022/16
 
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Serm
     Neslihan TONBUL                                           Sergio DUCA                                    Cengiz EROLDU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi
     Denetim Komitesi Başkanı                           Denetim Komitesi Üyesi                                 CEO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074469


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CANTE 140,80 95.086.203 % 10,00  
DITAS 38,50 26.069.250 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.746.744 % 10,00  
ORMA 54,95 2.902.092 % 9,99  
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Dolar 18,6022 18,6101 % 0,01  
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Sterlin 21,5721 21,6802 % 0,04  
Frank 18,8030 18,9163 % 0,15  
Riyal 4,9362 4,9610 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 1,83  
Altın Gr. 998 998 2,78  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.703 6.783 15,00  
Yarım 3.266 3.313 7,00  
Çeyrek 1.638 1.660 4,00  
Gümüş.Ons 19,56 19,59 -0,01  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,03  
B. Petrol 94,03 94,03 0,24  
Seans Raporu 18:05
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