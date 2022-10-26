***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.10.2022 18:28
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
2022/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 26.10.2022
KARAR SAYISI : 2022/16
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Serm
Neslihan TONBUL Sergio DUCA Cengiz EROLDU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi CEO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074469
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5581
18:0518,7692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,7301
18:05998,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,77
|Açılış
|: 998,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
994,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6022
|18,6101
|% 0,01
|
|Euro
|18,7425
|18,7697
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,5721
|21,6802
|% 0,04
|
|Frank
|18,8030
|18,9163
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|1,83
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.703
|6.783
|15,00
|
|Yarım
|3.266
|3.313
|7,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.660
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,03
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516