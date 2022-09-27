***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, internet sitemizde (www.tofas.com.tr) kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065390BIST