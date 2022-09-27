***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
27.09.2022 08:53
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, internet sitemizde (www.tofas.com.tr) kamuya açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065390
BIST
10:173.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 22,96
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:1718,4836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4941
En Düşük
18,4396
10:1717,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1509
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:17972,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,72
|Açılış
|: 972,72
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,26
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:15
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|57,70
|35.053.973
|% 9,38
|
|GRNYO
|5,03
|3.763.723
|% 8,87
|
|CRDFA
|3,66
|11.860.822
|% 7,02
|
|KONTR
|56,30
|97.133.176
|% 6,53
|
|ULUFA
|5,76
|518.746
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|4.077.162
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|9.764.989
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|30.929.360
|% -9,92
|
|SKBNK
|2,06
|13.848.513
|% -9,65
|
|THYAO
|70,30
|471.585.671
|% 1,30
|
|SASA
|67,70
|402.521.931
|% 2,03
|
|HEKTS
|55,85
|223.750.860
|% 2,48
|
|EKGYO
|3,99
|207.331.089
|% 1,53
|
|ZOREN
|4,09
|177.904.683
|% -3,76
|
|EKGYO
|3,99
|207.331.089
|% 1,53
|
|ZOREN
|4,09
|177.904.683
|% -3,76
|
|KATMR
|1,77
|45.579.761
|% -1,67
|
|YKBNK
|6,98
|165.086.525
|% 0,72
|
|VAKBN
|7,80
|162.265.271
|% -1,89
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4685
|18,4839
|% 0,05
|
|Euro
|17,8527
|17,8756
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,8552
|19,9548
|% 0,97
|
|Frank
|18,6149
|18,7271
|% 0,59
|
|Riyal
|4,8977
|4,9223
|% 0,10
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|17,53
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.620
|6.701
|22,00
|
|Yarım
|3.221
|3.281
|13,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.638
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|0,99
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 04 artarak (% 1.02 ) 3, 569
-
10:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ULUFA, ISGYO
-
10:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:30XU100
Endeks 3, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 5, 154.00 milyon TL de