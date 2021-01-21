***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. İsmail Cenk Çimen'in yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış olması sebebi ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetiminden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Kenan Yılmaz'ın seçilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903750BIST