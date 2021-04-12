***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.04.2021 10:01
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:
Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ve Üyeliğe Sn. Sergio Duca'nın getirilmesine
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Sergio Duca'nın, Üyeliklere Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Davide Mele, Sn. Melih Poyraz ve Sn. Fabrizio Renzi'nin getirilmesine
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ile Üyeliklere Sn. Sergio Duca, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. Melih Poyraz'ın getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926529
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